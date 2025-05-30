Gazprom’un Net Kârı 660,4 Milyar Ruble

GAZPROM’UN NET KÂRI ARTTI

Türkiye ile iş birliği yapan Gazprom, Rusya’nın kilit enerji şirketleri arasında yer alıyor. Rus enerji devi Gazprom’un net kârı yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 660,4 milyar rubleye (yaklaşık 8,4 milyar dolar) ulaştı. Gazprom’dan yapılan açıklamada, net kârın rublenin yabancı dövizler karşısında güçlenmesinin olumlu etkileri ile yükseldiği, bu durumun şirketin döviz yükümlülüklerinin yeniden değerlenmesi sayesinde kazanç sağladığı ifade edildi. Ayrıca, şirketin gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 2,8 trilyon rubleye çıktı. Bu dönemde net borcun yüzde 10 azalarak 6 trilyon rubleye gerilediği de belirtiliyor.

DOĞALGAZ SEVKİYATI DÜŞTÜ

Gazprom, Ukrayna savaşı öncesi Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi durumundayken, 50 yıldan fazla süren boru hattı yatırımları ile 2022’ye kadar kıtada pazar payını yüzde 40 seviyesine çıkarmayı başardı. Ancak son yaptırımlar sonucunda, müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2022’de Avrupa’ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğalgaz sevk etti. Bu miktar, 2021 yılında 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

ÇİN’E DOĞALGAZ SEVKİYATI BAŞLADI

Gazprom, Çin’e Sibirya’nın Gücü Boru Hattı üzerinden ilk 100 milyar metreküp doğalgaz sevkinin gerçekleştirdiğini de duyurdu. Bu gelişme, şirketin uluslararası pazardaki varlığını artırma çabaları arasında önemli bir yer tutuyor.