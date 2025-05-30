Gazprom’un Net Kârı 660,4 Milyar Ruble

GAZPROM’UN KÂRI ARTTI

Rus enerji devi Gazprom, Türkiye ile de ortak projelere katılan önemli bir şirket olarak dikkat çekiyor. Şirketin ilk çeyrek net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 660,4 milyar ruble (yaklaşık 8,4 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Gazprom’un yaptığı açıklamada, net kârın rublenin yabancı para birimleri karşısında değer kazanmasından etkilendiği belirtiliyor. Bu durum, şirketin döviz yükümlülüklerinin yeniden değerlenmesinden sağladığı kazanç ile ilgili olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, şirketin gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 2,8 trilyon rubleye yükseldiği ifade ediliyor. Dönem içinde net kârın artışıyla birlikte net borcun da yüzde 10 azalarak 6 trilyon rubleye gerilediği aktarılıyor.

DOĞALGAZ SEVKİYATINDA DÜŞÜŞ VAR

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Gazprom, uzun yıllar süren boru hattı yatırımlarıyla 2022 yılına kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40’a çıkarmıştı. Ancak yaptırımlar nedeniyle ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikçilerine müşteri kaybeden Gazprom, 2022 yılında Avrupa’ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğalgaz sevk etti. Oysa bu hacim, 2021 yılında 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

ÇİN’E DOĞALGAZ SEVKİYATI

Gazprom, ayrıca Çin’e Sibirya’nın Gücü Boru Hattı aracılığıyla ilk 100 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu sevkiyat, şirketin uluslararası pazardaki varlığını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.