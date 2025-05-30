Gazprom’un Net Kârı 660,4 Milyar Rubleye Çıktı

GAZPROM’UN NET KÂRI ARTTI

Rusya’nın önemli enerji şirketlerinden Gazprom, Türkiye ile de ortak çalışmalara imza atıyor. Şirketin net kârının bu yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 660,4 milyar rubleye (yaklaşık 8,4 milyar dolar) ulaştığı ifade edildi. Gazprom’un yaptığı açıklamada, net kârın rublenin yabancı para birimleri karşısındaki güçlenmesinden etkilendiği ve bu durumun döviz yükümlülüklerinin yeniden değerlenmesinden kazanç sağladığı belirtildi. Şirketin gelirleri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 1 artarak 2,8 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi. Böylece net kârın yüzde 1 artışla 660,4 milyar rubleye ulaştığı, net borcun ise yüzde 10 azalarak 6 trilyon rubleye gerilediği aktarıldı.

DOĞALGAZ SEVKİYATINDA DÜŞÜŞ OLDU

Gazprom, Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaydı. Şirket, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımları ile 2022 yılına kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40 seviyesine çıkarmıştı. Ancak, gerek yaptırımlar gerekse savaş nedeniyle Gazprom, müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikçilerine kaptırdı. Geçen yıl Gazprom’un Avrupa’ya gönderdiği doğalgaz sevkiyatı, yaklaşık 15 milyar metreküp oldu. Bu hacim 2021 yılında 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

ÇİN’E DOĞALGAZ SEVKİYATI BAŞLADI

Gazprom, Çin’e Sibirya’nın Gücü Boru Hattı’ndan ilk 100 milyar metreküp doğalgaz sevkinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu sevkiyat, doğalgaz pazarındaki yeni yönelimlerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.