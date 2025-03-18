Gazze Ateşkesi Bozuldu, İsrail Saldırı Başlattı

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde geniş çaplı hava saldırıları düzenliyor. Bu saldırılarda Hamas komutanları ve Hamas’a ait yapılar hedef alınıyor. İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, “Hamas’a ait hedeflerin vurulduğu” belirtildi. Reuters’a konuşan bir Hamas yetkilisi ise, İsrail’in ateşkesi tek taraflı sona erdirdiğini ifade etti. Saldırılar sonucunda en az 200 kişi yaşamını yitirdi.

SALDIRILARIN YENİ AŞAMASI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas’a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı.” dedi. Ayrıca, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiğini ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, saldırıların gerektiği kadar süreceği ve hava saldırılarının da ötesine geçebileceği kaydedildi.

ATEŞKES SONRASI EN BÜYÜK SALDIRI

İsrail’in hava saldırısı, 19 Ocak’ta başlayan ateşkesten sonra yapılan en büyük saldırı olarak tarihe geçti. İsrail ile Hamas arasında üzerinden iki ay geçen esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilemiyordu. İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı’nın orduya Hamas’a karşı güçlü eylem talimatı verdiklerini bildirdi. Saldırılar arasında İsrail savaş uçaklarının, Filistinlilerin sığındığı bir okul ve birkaç belirli evi bombaladığı ayrıca Gazze’nin çeşitli bölgelerindeki mülteci kamplarının da hedef alındığı yer aldı. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinden yaralıların olduğu bilgisi gelirken, arama kurtarma ekiplerinin hedef alan bölgelere ulaşmakta zorluk çektiği ifade edildi.

HAMAS’TAN CEVAP

Hamas, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını belirtti. Hamas’tan yapılan resmi açıklamada, “İsrail hükümeti, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne savaş açtı” ifadeleri yer aldı. Hamas, Netanyahu ve Siyonist işgalcilerin bu haince saldırılardaki sorumluluğunu kabul etmesini istedi. Ayrıca, Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Filistin halkının yanında yer alarak Gazze’ye uygulanan ablukayı kırma çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne de acil toplanma çağrısı yapıldı.

ABD’DEN GÜÇLÜ DESTEK

Beyaz Saray, İsrail’in saldırı gerçekleştirmeden önce Washington’a danıştığını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın İsrail’e destek olmaktan çekinmediğini vurguladı. “Sadece İsrail’i değil Amerika’yı da terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak” şeklinde bir ifade kullandı.