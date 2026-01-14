Gazze Ateşkesinin İkinci Aşamasına Geçildi

Ateşkesin İkinci Aşamasına Geçildi

Gazze’de 10 Ekim tarihinde başlayan ateşkesin ardından gözler, anlaşmanın ikinci aşamasına çevrildi. Beklenen açıklama ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan geldi. Witkoff, 20 maddelik Gazze ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Bu aşamada, odak noktası “askeriyeden arındırma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa” olacak.

TEKNOKRATİK YÖNETİM KURULACAK

Witkoff, sosyal medya üzerinden planın ikinci aşaması hakkında bilgi vererek, teknokratlardan oluşan Filistinli geçiş yönetiminin kurulacağını ve Gazze’nin silahlardan arındırılarak yeniden inşa edileceğini ifade etti. Ayrıca, ABD’nin Hamas’ın yükümlülüklerine tamamen uymasını beklediğini dile getirerek, “Hamas’ın son rehinenin cenazesini teslim etmesini bekliyoruz. Aksi halde ciddi sonuçları olacak” şeklinde uyarıda bulundu.

ARABULUCULUK ÇABALARINA ŞÜKRAN

Witkoff, Türkiye, Mısır ve Katar’a, mevcut gelişmeleri mümkün kılan vazgeçilmez arabuluculuk çabaları için derin şükranlarını sundu.

TRUMP’IN GAZZE PLANINA DEĞİNDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden inşası konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu. Trump, 9 Ekim’de Mısır’da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını bildirmişti. Müzakerelerin yapıldığı Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de devreye girmişti. Ancak ateşkes uygulansa da İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara devam ediyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücü’nün konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçişte belirsizlikler sürüyor.