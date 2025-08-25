Gazze’de 11 Filistinli Açlıktan Öldü

ABLUĞA SONUCU YAŞANAN İNSANİ FELAKET

İsrail’in Gazze’de 2 Mart tarihinden bu yana uyguladığı abluka, insani bir felaketin yaşanmasına neden oluyor. Gıda malzemelerine erişim sağlayamayan Filistinliler, ciddi boyutta açlıkla mücadele ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, açlığın neden olduğu ölümlerle ilgili son verileri paylaştı.

SON VERİLER: AÇLIKTAN ÖLENLER

Burş, İsrail’in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi’nde açlığın can almaya devam ettiğini belirtti. Son 24 saat içinde 2’si çocuk toplam 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Burş, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 117’si çocuk olmak üzere 300’e ulaştığını aktardı.

KITLIK DURUMU VAHİM

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) yayınladığı son raporda, “15 Ağustos 2025 tarihine kadar Gazze’deki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlandığı” bilgisine yer verdi. IPC, “22 ay süren acımasız çatışmalar sonucunda Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşulları ile karşı karşıya” tespitini yaptı.

İNSANİ FELAKET VE AÇLIK SİLAHI

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişimlerini kısıtlayan sıkı ablukası altında Gazze Şeridi, açlık, su, ilaç ve hijyen malzemelerinin temin edilemediği bir insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, açlık nedeniyle gerçekleşen ölümler artış gösteriyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını vurguluyor.