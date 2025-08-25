Gazze’de 11 Filistinli Açlıktan Öldü

İNSANİ FELAKET VE AÇLIK SORUNU

İsrail’in 2 Mart tarihinden itibaren Gazze’ye uyguladığı abluka, ciddi bir insani felakete yol açıyor. Gıda malzemelerine erişimi olmayan Filistinliler, ağırlaşan açlık durumu ile karşı karşıya kalıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, açlıktan ölenlerle ilgili en güncel bilgileri kamuoyuna duyurdu.

AÇLIKTAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Burş, İsrail’in yoğun saldırıları ve uygulanan abluka altında açlığın can almaya devam ettiğini belirtti. Son 24 saatte 2’si çocuk olmak üzere 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurguladı. Özellikle 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı, 117’si çocuk olmak üzere toplamda 300’e ulaştı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehir merkezindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak tanımlanan 5. seviyede olduğu” belirtiliyor. Raporda, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan, açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla yüzleşiyor” ifadesine yer verilmiş.

AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

İsrail’in insani yardım girişimlerini kısıtlayan sıkı ablukası altında Gazze Şeridi açlık, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemeleri bulamayan bir insani felaket yaşıyor. Özellikle çocuklar olmak üzere Gazze’de açlıktan dolayı ölümler artış gösteriyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlık ve susuzluğu silah olarak” kullandığını bildiriyor.