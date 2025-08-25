Gazze’de 11 Filistinli Açlıktan Öldü

İNSANİ FELAKETE NEDEN OLAN ABLUKA

İsrail’in 2 Mart tarihinden bu yana Gazze’de sürdürdüğü abluka, ciddi bir insani felaket yaratıyor. Gıda malzemelerine ulaşım imkanı bulamayan Filistinliler, açlıkla baş etmekte zorlanıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yazılı bir açıklama yaparak açlıktan dolayı hayatını kaybedenler hakkında güncel verileri paylaştı.

AÇLIKTAN HAYATINI KAYBEDENLER

Burş, İsrail’in yoğun saldırılar ve abluka altında olan Gazze Şeridi’nde açlığın can almaya devam ettiğini dile getirdi. Son 24 saat içinde 2 çocuk da dahil olmak üzere 11 Filistinli yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023’ten bu yana, açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 117’si çocuk olmak üzere toplam 300’e ulaştığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’deki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlandığı” ifade edildi. IPC, “22 ay süren acımasız çatışmalar sonrasında Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan, açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya.” değerlendirmesinde bulundu.

İNSANLIK DRAMINI DERİNLEŞTİREN DURUM

İsrail’in insani yardım girişimlerini kısıtlayan katı abluka altında, Gazze’de açlık, su, ilaç, tıbbi malzemeler ve hijyen ürünlerinin yetersizliği ile birlikte insani bir felaket yaşanıyor. Özellikle çocuklar, bu durumdan en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını ifade ediyor.