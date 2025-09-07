Dünya

Gazze’de 5 Filistinli açlık nedeniyle öldü

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Gazze Şeridi’nde durum giderek kötüleşiyor. İsrail’in uyguladığı abluka ve insani yardım geçişlerindeki kısıtlamalar nedeniyle bölgede gerçek bir insani felaket yaşanıyor.

AÇLIKTAN KAYBILAR ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, İsrail güçlerinin açlığı silah olarak kullandığı Gazze’de son 24 saat içinde 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 Filistinli, açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitirdi. Bakanlık, “Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138’i çocuk olmak üzere 387’ye ulaştı.” açıklamasını yaptı. Yerel otoriteler, ayrıca BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) Gazze’de kıtlık ilan etmesinin ardından sadece 23’ü çocuk olmak üzere toplam 109 ölümün kaydedildiğini belirtiyor.

ÖNEMLİ

