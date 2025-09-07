Gazze’de 5 Filistinli açlıktan öldü

GAZZE’DEKİ İNSANİ FELAKETİN DERİNLEŞMESİ

Gazze Şeridi’nde durum her geçen gün daha da zorlaşıyor. İsrail’in uyguladığı abluka ve insani yardım geçişlerindeki kısıtlamalar, bölgede tam anlamıyla bir insani felakete yol açıyor.

AÇLIĞIN KURBANLARI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, son 24 saat içinde 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 Filistinli, açlığın ve yetersiz beslenmenin etkisiyle hayatını kaybetti. Açıklamada, “Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138’i çocuk olmak üzere 387’ye ulaştı.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın 22 Ağustos 2025 tarihinde Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 23’ü çocuk toplam 109 ölüm kaydedildiği belirtildi.