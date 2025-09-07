Gazze’de 5 Filistinli Açlıktan Öldü

Gazze Şeridi’nde her geçen gün durum daha da kötüleşiyor. İsrail’in uyguladığı ablukalar ve insani yardım geçişlerindeki kısıtlamalar, bölgede derin bir insani kriz yaratıyor.

ÇOCUKLAR DA DAHİL 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre, İsrail güçlerinin açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi’nde son 24 saat içerisinde 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 Filistinli, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE ÖLÜMLER ARTMAKTA

Bakanlık açıklamasında, “Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138’i çocuk olmak üzere 387’ye ulaştı. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos 2025’te Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 23’ü çocuk toplam 109 ölüm kaydedildi.” ifadelerine yer verildi.