Gazze’de 5 Filistinli Açlıktan Öldü

GAZZE ŞERİDİ’NDE İNSANİ FELAKET

Gazze Şeridi’nde yaşanan durum giderek kötüleşiyor. İsrail’in uyguladığı abluğa ve insani yardım geçişlerindeki kısıtlamalar, bölgede ciddi bir insani kriz ortaya çıkarıyor.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi’nde son 24 saat içerisinde 3’ü çocuk 5 Filistinli, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Bakanlık, “Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138’i çocuk olmak üzere 387’ye ulaştı. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos 2025’te Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 23’ü çocuk toplam 109 ölüm kaydedildi” diye belirtti.