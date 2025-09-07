Gazze’de 5 Filistinli Açlıktan Öldü

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ İNSANİ FELAKET

Gazze Şeridi’nde durum her geçen gün daha zor hale geliyor. İsrail’in uyguladığı abluka ve insani yardımların kısıtlanması nedeniyle bölgede ciddi bir insani kriz yaşanıyor.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamada, açlığı bir silah olarak kullanan İsrail güçleri yüzünden son 24 saat içinde 3’ü çocuk toplam 5 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Bakanlık, “Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138’i çocuk olmak üzere 387’ye ulaştı.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıca, BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın 22 Ağustos 2025’te Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 23’ü çocuk toplam 109 ölüm kaydedildiği vurgulandı.