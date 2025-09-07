Gazze’de 6 Kişi Daha Açlıktan Kaybetti

GAZZE’DE SİVİLLER AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in uyguladığı abluka altında siviller açlıkla başa çıkmaya devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, açlık nedeniyle hayatını kaybedenler hakkında son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklama, son 24 saat içinde bir çocuğun da aralarında bulunduğu 6 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdiğini belirtti. Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten itibaren açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 135’i çocuk olmak üzere, 382’ye ulaştı.

AÇLIK FELAKET SEVİYESİNE ULAŞTI

Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 22 Ağustos’ta yapılan açıklamada Gazze’de kıtlık durumu ilan edilmişti. Bu tarihten sonra, 20’si çocuk olmak üzere 104 kişi açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdi. IPC tarafından yayımlanan son rapor, “15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın ‘felaket seviyesi’ olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı” ifadesine yer verdi. Raporda, “22 ay süren acımasız çatışmalar sonucunda Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya” tespitinde bulunuldu.

İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişlerini kısıtlayan sıkı abluka altında bulunan Gazze Şeridi, açlık, su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürünlerinin tedarik edilemediği bir insani krizi yaşıyor. Özellikle çocuklar olmak üzere, bölgede açlık nedeniyle ölümler giderek artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını ifade ediyor.