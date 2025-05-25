Gazze’de Açlıktan Çocuk Öldü

GAZZE’DE BİR ÇOCUĞUN KAYBI VE ABLUKA ETKİLERİ

İsrail’in 2 Mart tarihinden bu yana devam eden Gazze’ye sıkı ablukası nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan dört yaşındaki Muhammed Mustafa Yasin, hayatını kaybetti. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Yasin’in naaşı başında yaptığı açıklamada, “Bu, İsrail’in uyguladığı açlık politikası sonucu ölen çocuklardan biri. Gazze kenti sakinlerinden olan Yasin, aç bırakılarak öldürüldü.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KAMUOYUNA HAREKET ÇAĞRISI

Basal, Yasin’in Gazze’de açlıktan ölen ilk çocuk olmadığını vurguladı ve Gazze’ye gıda ile içecek girişi sağlanmadığı sürece daha birçok çocuğun benzer şekilde hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu. “Bu çocuğun yaşaması, büyümesi ve mutlu olması gerekiyordu ama İsrail onu bundan mahrum bıraktı. Bu nedenle, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile içinde zerre kadar insanlık kalmış olanların, bu işkenceye son vermek için harekete geçmesi gerekiyor.” diyen Basal, gerekli aksiyon alınmadığı takdirde daha fazla “Yasin” kaybının olacağına dikkat çekti.

SON 80 GÜNDE YAŞANAN KAYIPLAR

Öte yandan Gazze’deki Filistin Hükümeti, İsrail’in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle son 80 günde 326 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ofis, bu 80 günlük kuşatma sürecinde, 58 kişinin yetersiz beslenmeden, 242 kişinin gıda ve ilaç eksikliğinden, 26 böbrek hastasının sağlık hizmeti yetersizliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ayrıca 300’den fazla düşük vakasının kaydedildiği de duyuruldu.