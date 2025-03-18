Gazze’de Ateşkes Bozuldu, Saldırılar Başladı

ISRAİL ORDUSU AZGAZ’DA TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

İsrail ordusu, Gazze’deki farklı mahalleler için tahliye talimatı verdiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Gazze’nin bloklara ayrıldığı bir harita paylaştı. Gazze Şeridi’nin kuzey kesiminde yer alan Beyt Hanun ile güneydeki Huza ve Han Yunus bölgesindeki Absan mahallelerine “şiddetli saldırılar düzenleneceği” açıklandı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden ağır bombalama sonucu can kaybı toplamda 330’a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

GAZZE’DE GENERAAL KAYBI YAŞANDI

Haber ajansı tarafından iletilen bilgilere göre, Hamas kaynakları, Gazze İçişleri Bakanlığı’nın lideri konumundaki bir generalin İsrail saldırıları esnasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

REHİNLERİ KURBAN ETME KARARI ALINDI

Hamas yetkilisi İzzet el-Rişk, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatma kararı, rehineleri kurban etme ve onlara ölüm cezası verme kararıdır” dedi. İsrail başkanının, çatışmaları hükümete karşı yükselen sesleri bastırmak için bir siyasi “cankurtaran simidi” olarak kullandığı vurgulandı.

CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi sebebiyle saldırıları yeniden başlattıklarını dile getirdi. Katz, “Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze’de cehennemin kapıları açılacak.” diyerek bombardımanın devam edeceğini belirtti.

BEYAZ SARAY’DAN SALDIRI ONAYI

Beyaz Saray, saldırılardan önce Washington ile danışıldığını açıkladı. Sözcü Karoline Leavitt, Fox News’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın İsrail’e destek olmaktan çekinmediğini aktardı. Leavitt, “Sadece İsrail’i değil Amerika Birleşik Devletleri’ni de terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak.” ifadesini kullandı.

İSRAİL’DEN RESMİ SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı’nın orduya Hamas’a karşı güçlü bir eylem talimatı verdiğini duyurdu. İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi’nde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi’nde üç evi bombaladı. Ayrıca, Gazze’nin merkezi bölgelerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kampları da saldırılara maruz kaldı.

HAMAS’TAN CEVAP GECİKMEDİ

Hamas, Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’ye saldırı gerçekleştirdiği vurgulandı. Hamas, “Gazze’ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu’yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL ORDUSU HAVA SALDIRILARINA BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik kapsamlı hava saldırıları başlattığını duyurdu. Ordudan gelen bilgilere göre, Hamas’a ait hedeflerin vurulduğu aktarıldı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı paylaşımda, “Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu ve İç güvenlik teşkilatı Şin-Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas’a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı.” dedi.