Gazze’de Ateşkese Rağmen İsrail Saldırıyor

GÜNDEMDEKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta esir takası ve ateşkes anlaşmasına varıldı. Ancak, bu ateşkese rağmen İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Son olarak, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentine yönelik bir saldırı gerçekleşti.

YARALI BİR ÇOCUĞUN KAYBI

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah kentinin güneydoğusuna ateş açtı. Bu saldırıda ağır yaralanan bir Filistinli kız çocuğu yaşamını yitirdi. Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail’in Gazze’ye sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinli sayısı 7’ye ulaştı.

Tel Aviv ile Hamas arasında 19 Ocak’ta varılan ateşkese rağmen, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023’ten ateşkesin duyurulduğu 19 Ocak’a kadar, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 2 milyon insan yerinden edildi. Saldırılarda hastaneler, evler ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okullar da hedef alındı. Bu saldırılar sonucunda, Gazze’deki altyapının yüzde 88’i tahrip oldu.