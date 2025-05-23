Gazze’de Can Kaybı 53 Bin 822’ye Yükseldi

KATLİAM DEVAM EDİYOR

Gazze’de yaşanan soykırım durmak bilmiyor. Bölgede bulunan masum siviller, zor koşullarda hayatta kalmaya çalışırken, katil İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Yoğun bombalamaların sürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı sayısı günden güne artış gösteriyor.

SON BİLGİLER AÇIKLANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgiler verildi. Son 24 saat içerisinde hastanelere 60 ölü ve 185 yaralının ulaştığı belirtiliyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusunun, Gazze’de 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 3 bin 673 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 341 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. 7 Ekim 2023’ten beri devam eden saldırılarda ise yaşamını yitirenlerin sayısının 53 bin 822’ye, yaralıların sayısının da 122 bin 382’ye ulaştığı bildiriliyor. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü olduğu belirtiliyor.