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Gazze’de Can Kaybı 54 Bin 418

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SON DURUMDAKİ KAYIPLAR ARTMIŞTIR

Gazze’de soykırım durmaksızın devam ediyor. Bölgedeki masum siviller, zor koşullarda yaşam mücadelesi verirken, katil İsrail ordusu katliamlarına sürdürmeye devam ediyor. Yoğun bombardımanın etkilediği Gazze Şeridi’nde, can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.

SON AÇIKLAMALARDA RAKAMLAR ARAŞTIRILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıların bilançosuyla ilgili en güncel verileri paylaştı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 37 cansız bedenin ve 136 yaralının getirildiği belirtildi. Cenazelerden 5’inin ise daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu ifade edildi.

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