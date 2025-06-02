Gazze’de Can Kaybı 54 Bin 470

İSRAİL SALDIRILARI VE GAZZE’DEKİ DURUM

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürmekte olan saldırılar, sivillerin hayatta kalma mücadelesini her geçen gün zorlaştırıyor. Yoğun bombardıman ortamında Gazze Şeridi’ndeki kayıplar giderek artıyor.

SON GÜNLERDEKİ CAN KAYIPLARI

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 52 sivilin cesedi ile birlikte 503 yaralının getirildiğini bildirdi. Cenazelerden birinin, daha önceki İsrail saldırıları esnasında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren bir Filistinli sivil olduğu kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

Bakanlık ayrıca, 18 Mart’tan bu yana İsrail’in Gazze’de tek taraflı ateşkesi bozması sonucu 4 bin 201 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 652 Filistinlinin de yaralandığını ifade etti. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan olayların bilançosuna göre, toplam can kaybı 54 bin 470’e ve yaralı sayısı 124 bin 693’e yükseldi.