Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 419’a Yükseldi

Gazze’de insani kriz devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’te bölgede başlattığı saldırılara yönelik baskı sürmekte.

SON 24 SAATTE 7 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Son 24 saatte, enkaz altından çıkarılan 5’i de dahil olmak üzere 7 Filistinlinin naaşına ulaşıldığı ve 4 yaralının hastanelere götürüldüğü bildirilmekte.

SOĞUKTAN SÖKÜLEN KAYIPLAR

Hayatını kaybedenler arasında soğuk nedeniyle yaşamını yitiren 7 günlük bir bebek ve 4 yaşındaki bir çocuk da yer almakta. Bu son kayıplarla birlikte Gazze’de kış aylarında soğuktan ölen çocuk sayısının 6’ya ulaştığı ifade ediliyor.

CAN KAYBI SAYISI 71 BİN 419’A YÜKSELDİ

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte İsrail’in saldırılarında toplamda 442 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1240 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ekim 2023’te başlayan saldırılar sonucunda, Gazze’deki can kayıplarının 71 bin 419’a, yaralıların ise 171 bin 318’e çıktığı belirtildi.