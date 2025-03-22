Gazze’de Can Kaybı Artış Gösteriyor

İSRAİL’İN GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi’ni hedef almayı sürdürüyor. Ateşkes anlaşmasına ulaşıldığı halde sık sık ihlal edilen Gazze’de, kadın ve çocuk demeden masum insanları katleden İsrail ordusu, zalim faaliyetlerini devam ettiriyor. Son saldırıların ardından Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu duyurdu.

SON SALDIRILARIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından gerçekleşen saldırılarda ölenler ile yaralananlarla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre, İsrail’in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 cenazenin de enkaz altından çıkarıldığı bilgisi verildi. Son 24 saat içinde hastanelere 130 cansız beden ve 263 yaralı getirildi.

KAYIP SAYISI YÜKSELMİŞ DURUMDA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar sonucunda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747’ye, yaralı sayısı ise 113 bin 213’e yükseldi. İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze’de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.