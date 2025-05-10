Gazze’de Ekmeğe Erişim Kesildi! 65 Bin Çocuk Açlık Tehdidi Altında

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze Şeridi’nde İsrail’in sürdürdüğü abluka, insani krizi daha da derinleştiriyor. Gazze’deki hükümetin medya ofisi, 70 gündür kapalı olan sınır kapıları yüzünden yaklaşık 39 bin yardım, yakıt ve ilaç yüklü TIR’ın bölgeye girişine izin verilmediğini açıkladı. Bölgede halkın temel gıdası olan ekmeğe erişim tamamen durdu ve 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık ve beslenme yetersizliği nedeniyle ciddi bir tehdit altında bulunuyor.

EKMEĞE ERİŞİM DURDU

Medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in 2 Mart 2024 tarihinden itibaren tüm insani yardım geçişlerini durdurduğu bildirildi. Gazze’deki fırınların 40 gündür kapalı olduğu ve halkın ekmek bulamadığı ifade edildi. Açıklamada, “Çocukların gıda yetersizliği nedeniyle her geçen gün ölüm riski artıyor. 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle tehdit altında” denildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in yardım girişini engellemesi sonucunda en az 57 kişi açlıktan yaşamını yitirdi. Ölülerin çoğunun bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan yaşlılar olduğu belirtildi. Son olarak, 3 Mayıs 2025 tarihinde Gazze’deki Rantisi Çocuk Hastanesi’nde 4 aylık Cinan Salih es-Sekkafi, yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti. Hastane kaynakları, mama, tıbbi besin ve sıvı desteğinin tükendiğini bildirdi. Ayrıca, hastanelerdeki yakıt stoklarının birkaç gün içinde tükeneceği uyarısı yapıldı.

ULUSLARARASI SESSİZLİK

Açıklamada, İsrail’in sivilleri aç bırakmayı savaş aracı olarak kullandığı ve bunun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca soykırım sayılması gerektiği vurgulandı. İsrail’e siyasi ve askeri destek veren ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa bu insani sorumluluklara sahip tutuldu. Uluslararası topluma, ablukayı kaldırma ve yardım geçişlerini açma çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Devam eden uluslararası sessizlik, İsrail’in cezasızlıkla daha büyük suçlar işlemesine zemin hazırlıyor” ifadelerine yer verildi.

SALDIRILARIN BİLANÇOSU

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda 52 bin 787 Filistinli hayatını kaybetti, 119 bin 349 kişi yaralandı. Bu kayıplar genellikle kadınlar ve çocuklardan oluşuyor ve BM ile uluslararası yardım kuruluşları tarafından “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket” olarak nitelendiriliyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki 2,4 milyon kişinin dış yardıma bağımlı olduğunu ve büyük gıda güvensizliği içinde olduğunu belirtti.

YARDIM ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

UNICEF, Gazze’de her 10 çocuktan 9’unun yetersiz beslendiğini ve temiz suya erişimin neredeyse sıfır olduğunu duyurdu. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “İsrail ablukası sessizce çocukları öldürüyor. Onları bombalar değil, açlık öldürüyor” ifadesinde bulundu. BM, İsrail’in yardım girişini engellemesini “acımasız bir toplu cezalandırma” olarak değerlendirerek sınır kapılarının açılması ve ablukasının kaldırılması için çağrıda bulundu.