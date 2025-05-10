Gazze’de Ekmeğe Erişim Kesildi! 65 Binden Fazla Çocuk Açlık Tehdidi Altında

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze Şeridi’nde İsrail’in uyguladığı abluka, ciddi bir insani krizi derinleştiriyor. Gazze’deki hükümetin medya ofisi, 70 gündür kapalı tutulan sınır kapıları nedeniyle yaklaşık 39 bin yardım, yakıt ve ilaç yüklü TIR’ın bölgeye girişine izin verilmediğini açıkladı. Halkın temel gıda maddesi olan ekmeğe erişimin tamamen kesildiği Gazze’de, 65 binden fazla çocuğun hayatı açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle tehdit altına giriyor.

Ekmek Erişimi Engellendi

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden gelen açıklamaya göre, İsrail’in 2 Mart 2024’ten bu yana tüm insani yardım geçişlerini engellediği belirtiliyor. Bölgede 40 gündür hiçbir fırın çalışmıyor ve halkın ekmeğe erişimi tamamen kesilmiş durumda. Açıklamada, “Çocukların gıda yetersizliği nedeniyle her geçen gün ölüm riski artıyor. 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle tehdit altında” denildi.

Sağlık Hizmetleri Çökmüş Durumda

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım girişini engellemesi sonucunda en az 57 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ölenlerin çoğu bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı bulunan yaşlılardan oluşuyor. Son örnek olarak, 3 Mayıs 2025’te Gazze’nin Rantisi Çocuk Hastanesi’nde 4 aylık Cinan Salih es-Sekkafi, yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti. Hastane kaynakları, mama, tıbbi besin ve sıvı desteğinin tükendiğini ifade etti. Bakanlık, hastanelerdeki yakıt stoklarının birkaç gün içerisinde tükenebileceği uyarısını yaptı.

Uluslararası Sessizlik ve Soykırım Suçlaması

Yapılan açıklamada, İsrail’in sivilleri aç bırakmayı bir savaş aracı olarak kullandığı ve bu durumun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İsrail’e askeri ve siyasi destek veren ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa bu insani dramdan sorumlu tutuldu. Uluslararası topluma ise ablukayı kaldırma, yardım geçişlerini açma ve İsrail’in işlediği suçların bağımsız heyetlerce incelenmesi çağrıları yapıldı. Açıklamada, “Devam eden uluslararası sessizlik, İsrail’in cezasızlıkla daha büyük suçlar işlemesine zemin hazırlamaktadır” denildi.

Saldırıların Sonuçları Ciddi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 52 bin 787 Filistinli hayatını kaybetti, 119 bin 349 kişi yaralandı. Bu kayıplar çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluşuyor ve BM ile uluslararası yardım kuruluşları tarafından “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket” olarak nitelendiriliyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki 2,4 milyon kişinin tamamının dış yardıma bağımlı olduğunu ve ağır gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yardım Çağrıları Artıyor

UNICEF, Gazze’de her 10 çocuktan 9’unun yeterli beslenemediği ve temiz suya erişim oranının neredeyse sıfır olduğunu bildirdi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “İsrail ablukası sessizce çocukları öldürüyor. Onları bombalar değil, açlık öldürüyor” şeklinde açıklamada bulundu. BM, İsrail’in yardım girişini engellemesini “acımasız bir toplu cezalandırma” olarak nitelendirerek, sınır kapılarının açılması ve ablukaların kaldırılması çağrısında bulundu.