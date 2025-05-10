Gazze’de Ekmek Erişimi Kesildi! 65 Bin Çocuk Tehdit Altında

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze Şeridi’nde İsrail’in uyguladığı abluka, halihazırda insanlık durumunu daha da kötüleştiriyor. Gazze’deki hükümetin medya ofisi, 70 gündür kapalı kalan sınır kapıları nedeniyle yaklaşık 39 bin yardım, yakıt ve ilaç yükü taşıyan TIR’ın bölgeye girişine izin verilmediğini bildirdi. Temel gıda maddesi olan ekmeğe erişim tamamen durma noktasına gelirken, 65 binden fazla çocuğun hayatı açlık ve yetersiz beslenme tehdidi altında bulunuyor.

EKMEE ULAŞIMI DURDU, FIRINLAR KAPALI

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in 2 Mart 2024 itibarıyla tüm insani yardım geçişlerini engellediği ifade edildi. Bölgedeki fırınların 40 gündür kapalı olduğu ve halkın ekmeğe ulaşımının imkansız hale geldiği bildirildi. Açıklamada, “Çocukların gıda yetersizliği nedeniyle her geçen gün ölüm riski artıyor. 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle tehdit altında” denildi.

SAĞLIK HİZMETLERİ AÇLIKTAN ÇÖKMEKTE

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in yardım girişlerini engellemesi sonucunda en az 57 kişi açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölenler arasında çoğu bebek, küçük çocuk ve kronik hastalığı olan yaşlılar yer alıyor. En son, 3 Mayıs 2025’te Gazze’deki Rantisi Çocuk Hastanesi’nde 4 aylık Cinan Salih es-Sekkafi, yetersiz beslenme ve susuzluk yüzünden hayatını kaybetti. Hastane kaynakları, mama, tıbbi besin ve sıvı desteğinin tükendiğini aktarırken, Bakanlık hastanelerdeki yakıt stoklarının birkaç gün içinde bitebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, İsrail’in sivilleri aç bırakmayı bir savaş aracı olarak kullandığı ve bunun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre soykırım olarak addedilmesi gerektiği vurgulandı. İsrail’e siyasi ve askeri destek veren ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa, bu insani krizin sorumluları arasında sayıldı. Uluslararası topluma, ablukayı kaldırma, yardım geçişlerini açma ve İsrail’in gerçekleştirdiği suçların bağımsız araştırmalarla soruşturulması çağrısı yapıldı. Açıklamada “Devam eden uluslararası sessizlik, İsrail’in cezasızlıkla daha büyük suçlar işlemesine zemin hazırlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

SALDIRILARIN SONUCU: 52 BİN 787 ÖLÜ, 119 BİN 349 YARALI

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, 52 bin 787 Filistinli hayatını kaybetti, 119 bin 349 kişi yaralandı. Çoğu kadın ve çocukların bulunduğu bu kayıplar, BM ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket” olarak değerlendiriliyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki 2,4 milyon kişinin tamamının dış yardıma bağımlı olduğunu ve ciddi gıda güvensizliği sorunuyla karşılaştığını bildirdi.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRILARI ARTMAKTA

UNICEF, Gazze’de her 10 çocuktan 9’unun yeterli beslenemediğini ve temiz suya erişimin neredeyse sıfır olduğunu açıkladı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “İsrail ablukası sessizce çocukları öldürüyor. Onları bombalar değil, açlık öldürüyor” ifadelerini kullandı. BM, İsrail’in yardım önünü engellemesini “acımasız bir toplu cezalandırma” olarak tanımlayıp, sınır kapılarının açılması ve ablukanın kaldırılması çağrısını yeniledi.