Gazze’de Esir Takasının Beşinci Turu Bugün

HAMAS’IN ESİR SERBEST BIRAKMA AÇIKLAMASI

Hamas, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turu kapsamında serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini duyurdu. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma çerçevesinde bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı ifade edildi. Serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu belirtildi. Özellikle esirlerden Ohad Ben Ami’nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Ayrıca, esirlerin listesinin arabuluculara iletildiği vurgulandı.

İSRAİL TARAFINDAN KABUL EDİLEBİLİR AÇIKLAMASI

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail tarafı arabuluculara teslim edilen listenin kabul edilebilir olduğunu duyurdu. İsrail basınında ise Hamas’ın esirlerin isimlerini, İsrail’in Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle teslim etmeyi geciktirdiği iddiaları gündeme geldi.

ESİR DEĞİŞİMİ VE SERBEST BIRAKILACAK FİLİSTİNLİLER

Gazze’deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor. Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi, serbest bırakılacak Filistinlilerden 18’inin müebbet, 54’ünün ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve 111’inin ise 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze Şeridi’nde alıkonulanlardan oluşacağını açıkladı.

Ateşkes VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI DETAYLARI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü saat 12.15’te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak bu ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900’ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.