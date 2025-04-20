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Gazze’de Filistinlilere Yardım Yapıldı

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İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmekte. Bomba yağmuru altında kalan Gazze, 50 binden fazla masum insanın hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra, uygulanan ambargo nedeniyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.

AMBARGO İNSANİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

İsrail, 2 Mart’tan bu yana sınır kapılarını kapatarak yardım malzemeleri ve yakıt girişini engelliyor. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştirmiş durumda. Gazze’de yaşayanlar açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

YARDIMLAR YETERSİZ KALIYOR

Hayır kurumlarının zaman zaman dağıttığı yemekler, bu insanlar için bir umut oluşturuyor. Ancak uzun vadede bu yemekler, ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Gazze’de yaşayanlar, bu zor koşullarda hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor.

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