Gazze’de Hayatını Kaybedenler 64 Bin 400

İNSANLIK DIŞI TUTUM SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı politikasının etkileri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, son yaşanan saldırılarla ilgili olarak güncel durumu paylaştı. Açıklamada, “Son 24 saatte 68 cenaze hastanelere kaldırıldı, 362 kişi yaralandı. Böylece toplam yaralı sayısı 162 bin 367’ye ulaştı” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, kurtarma ekiplerinin erişemediği birçok mağdurun hala enkaz altında ve yollar üzerindeki zor durumda olduğu bildirildi.

GIDA KRİZİ BÜYÜYOR

Bakanlık, son 24 saat içinde insani yardım ulaştırmaya çalışan 23 Filistinlinin İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle hayatını kaybettiğini, 143’ten fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. 27 Mayıs tarihinden bu yana yardım ulaştırmaya çalışan Filistinli sayısının 2 bin 385’e ve yaralı sayısının 17 bin 577’ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, “Son 24 saatte biri çocuk altı Filistinli, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybetti” denildi. Ekim 2023’ten itibaren, kıtlık kaynaklı ölüm sayısı 135 çocuk dahil toplam 382’ye çıktı.

GENEL DURUMUN CİDDİYETİ

Bakanlık, İsrail’in Gazze’ye yönelik yürüttüğü savaşta, Ekim 2023’ten bu yana en az 64 bin 368 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 18 Mart’tan bu yana Gazze’nin tüm sınır kapılarının tamamen kapalı olduğunu ve 2,4 milyon nüfusun kıtlık riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. BM destekli gıda güvenliği değerlendirmesi, Gazze’nin kuzeyinde kıtlık durumu olduğunu doğruladı ve bu sıkıntının ay sonunda güneye doğru yayılması bekleniyor.

ASKERİ HAREKATIN SONUCU

İsrail ordusu, 18 Mart tarihinde Gazze üzerindeki saldırılarını yeniden başlattı. O tarihten itibaren, 11 bin 828 kişinin öldüğü ve 50 bin 326 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu saldırılar, Ocak ayında sağlanan ateşkesi ve esir değişim anlaşmasını da bozdu. Devam eden askeri harekat, 700’üncü günü dolarken, bölge derin bir yıkım ve yaygın kıtlıkla karşı karşıya kaldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili tutuklama emri çıkardı. Ayrica, İsrail, bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla da karşı karşıya.