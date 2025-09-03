Gazze’de İsrail’in Yarattığı Yıkım Görüntülendi

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRECEK Mİ?

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye saldıran ve bu saldırıların yoğunluğunu artıran İsrail, duraklama göstermiyor. Gazze’ye yardımların geçişine mani olan ve masum insanların üzerine bombalar yıkan İsrail, büyük bir yıkıma yol açıyor.

YIKIMIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail’in Gazze’de meydana getirdiği yıkım, drone ile çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Raşid Caddesi’nde 2023 yılında kaydedilen görüntülerin ardından son alınan görüntülerde, caddede yıkıntılar yer alıyor. 2023 yılındaki önceki görüntülerde ise insanlar ve araçların bulunduğu hareketli bir cadde gözlemleniyor.

GÖÇ VE YAŞAM MÜCADELESİ

İsrail’in işgal planını hayata geçirmesiyle birlikte saldırıları artırması, binlerce Filistinliyi Gazze kenti sahiline sıkıştırdı. İsrail saldırıları sonucunda Gazze’nin kuzeyinden kaçmak zorunda kalan binlerce Filistinli, kentin batısında sahil kenarına kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.