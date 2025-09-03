Dünya

"Gazze'de İsrail'in Yıkımı Havadan Görüntülendi"

İSRAİL’İN SÜREKLİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye gerçekleştirilen saldırılar ile İsrail, acımasız eylemlerine devam ediyor. Masum insanların üzerine bomba yağdırarak büyük bir yıkım yaratan İsrail, Gazze’ye yardım girişlerine de engel oluyor.

YIKIM DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE BELGELENDİ

İsrail’in Gazze’de oluşturduğu tahribat, drone ile kaydedilen görüntülerle belgelenmiş durumda. Raşid Caddesi’nin 2023 yılındaki hali ile son kaydedilen görüntüsü arasında büyük bir fark gözlemleniyor; caddeyi oluşturan trafikte, insanların ve araçların yerini enkazlar almış durumda.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ SIKINTILI KOŞULLARDA HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

İsrail’in işgal planlarının devreye girmesiyle birlikte saldırıların artması, binlerce Filistinliyi Gazze kentinin sahiline sıkıştırmış durumda. Saldırılar nedeniyle kuzeyden göç etmek zorunda kalan bu insanların, kentin batısında kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor.

