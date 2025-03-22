Gazze’de Kalıcı Ateşkes İçin Toplantı

Türkiye, Gazze için yoğun diplomasi faaliyetlerini sürdürüyor. Gazze Temas Grubu’nun sekiz üye ülkesinin bakanları, ayrıca Arap Ligi ve İslam İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreterleri, Gazze meselesi üzerine bir kez daha bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı toplantı yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşecek.

GÖRÜŞMELERDE GAZZE’NİN YENİDEN İMAR PLANI ELE ALINIYOR

Dışişleri Bakanı Fidan, bu önemli toplantıda Türkiye’nin, 4 Mart’ta Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde kabul edilen Gazze’nin yeniden imarına yönelik plana olan desteğini tekrar teyit edecek. Fidan, Gazze’de ateşkesin sonraki aşamalarının bir an evvel hayata geçirilmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulayacak. Ayrıca, insani yardımların yeniden başlatılmasının hayati öneme sahip olduğunu ifade edecek. Toplantıda, Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabalar da konuşulacak.

KALICI ATEŞKES İÇİN ULUSLARARASI ÇABALAR DEVAM EDİYOR

Gazze Temas Grubu, 11 Kasım 2023 tarihinde Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün iş birliğiyle oluşturuldu. Bakanlar Komitesi, Londra, Paris, New York, Washington, Ottawa, Brüksel, Oslo, Madrid ve Amman gibi çeşitli merkezlerde toplam 18 girişim gerçekleştirdi. Bu toplantılar, bölgedeki kalıcı ateşkes için yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olarak öne çıkıyor.