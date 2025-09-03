Gazze’de Ölü Sayısı 63 Bine Yükseldi

GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYEN FELAKET

Gazze’de devam eden insani krizin boyutları her geçen gün artıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama, İsrail’in sürmekte olan saldırılarının sebep olduğu can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgileri paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 64 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saat boyunca Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralı getirildiği açıklandı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in düzenlediği askeri operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63 bin 746’ya, yaralıların sayısının ise 161 bin 245’e ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin Bozulmasıyla Artan Kaybalar

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 11 bin 615 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 49 bin 204 kişinin yaralandığı bildirildi. Son 24 saatte insani yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda ise 33 Filistinli yaşamını yitirdi, 141 kişi yaralandı. Sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik İsrail-ABD güdümlü sistematik saldırılarda 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 339 kişi öldürüldü, 17 bin 70 kişi yaralandı.

Enkaz Altında Kalan Kurbanlar

Gazze Şeridi’nde hâlâ binlerce kişinin enkaz altında kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca, İsrail’in sınır kapılarını kapatıp yardım girişlerini kısıtlaması sonucu, Gazze’de son 24 saatte 6 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiği ve 7 Ekim’den bu yana açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 131’i çocuk olmak üzere toplamda 367’ye yükseldiği vurgulandı.