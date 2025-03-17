Gazze’de Patlamamış Mühimmat Tehlikesi Sürüyor

PATLAYAMAMIŞ MÜHİMMATLARIN TEHDİDİ

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılardan geriye kalan patlamamış mühimmatlar ve savaş kalıntıları, bölgedeki siviller için sürdürülen bir tehdit oluşturuyor. Aylar süren bombardımanın ardından toprağa gömülü ya da enkaz altında kalmış patlayıcılar, Gazze halkının can güvenliğini tehdit eder hale geliyor.

YAŞANAN PATLAMALARIN ARTIŞI

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in bıraktığı mühimmat, birçok Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oluyor. Sağlık kaynakları, ateşkes sonrası çeşitli bölgelerde meydana gelen patlamalar sonucunda ölü ve yaralı sayısının her geçen gün artmakta olduğunu bildiriyor. Gazze’de Patlayıcı Maddeler Dairesi’nde görevli subay Bilal el-Mebhuh, bu savaş kalıntılarının son kurbanlarından biri oldu. Kuzeydeki Cibaliya’da patlamamış bir cismin infilak etmesi, Mebhuh’un görme yetisini tamamen kaybetmesine yol açtı.

İNSAN GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ RİSKLER

Mebhuh, her gün evlerden, sokaklardan ve tarım arazilerinden patlamamış mühimmat ihbarları aldıklarını ve bu cisimleri etkisiz hale getirmek için yetersiz ekipmanlarla çalıştıklarını ifade ediyor. İsrail’in Gazze’ye özel koruyucu giysi ve müdahale ekipmanı girişini engellemesi nedeniyle bölgedeki uzmanlar, büyük bir risk ile görev yapmaya devam ediyor. Gazze’deki polis yetkilileri, savaş kalıntılarının yarattığı tehlikenin boyutlarının daha büyük olduğunu şu şekilde vurguluyor: Polis Sözcüsü Muhammed ez-Zerka, Gazze genelinde en az 30 bin patlayıcı savaş kalıntısının bulunduğunu ve bunların, eğitimli personel ve özel ekipman olmadan etkisiz hale getirilemeyeceğini belirtiyor. Zerka, moloz kaldırma çalışmaları önündeki engellerin ve teçhizat eksikliğinin büyük bir felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İSRAİL SALDIRILARINDAN KAYBEDİLENLER

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 577’ye ve yaralı sayısının 112 bin 41’e ulaştığını duyurdu. Ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarına devam ettiğini belirten yetkililer, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıyor. Uzmanlar, Gazze’deki savaş kalıntılarının temizlenmesi için küresel ölçekte bir iş birliği gerektiğini ve gerekli önlemler alınmadığı taktirde sivil kayıpların artmaya devam edeceğini vurguluyor.