Gündem

Gazze’de Siyasi Büro Üyesi Öldürüldü

gazze-de-siyasi-buro-uyesi-olduruldu

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, sosyal medya kanalı Telegram üzerinden bir duyuru yaptı. Bu duyuruda, Filistin Yasama Meclisi Üyesi ve Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ile eşinin hava saldırısında hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Açıklamada, Berdevil’in ve eşiyle birlikte tüm Filistinli şehitlerin kanlarının, özgürlük ve dönüş mücadelesinin temeli olacağı vurgulandı. İsrail’in Filistinlilerin kararlılık ve azmine etki edemeyeceği ifade edilerek, işgal sona erene kadar her bir şehidin düşmesiyle direniş ateşinin daha da güçleneceği belirtildi.

İSRAİL FÜZESİYLE NAMAZDA ŞEHİT OLDULAR

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Hamas, Berdevil’in eşiyle birlikte namaz kılarken İsrail füzesinin çadırlarına isabet ettiğini duyurdu. İsrailli yetkililer henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlayan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Merkez Bankası ve TBB’den Ortak Toplantı

TCMB ve TBB temsilcileri, piyasalardaki güncel gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda bankacılık sektöründeki durum ele alındı.
Gündem

İmamoğlu’nun Mahkemeye Verdiği İfade Açıklandı

İBB Başkanı İmamoğlu, 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında mahkemeye ifadesini sunarak, tüm iddiaları reddetti ve tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.