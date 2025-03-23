Gazze’de Siyasi Büro Üyesi Öldürüldü

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, sosyal medya kanalı Telegram üzerinden bir duyuru yaptı. Bu duyuruda, Filistin Yasama Meclisi Üyesi ve Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ile eşinin hava saldırısında hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Açıklamada, Berdevil’in ve eşiyle birlikte tüm Filistinli şehitlerin kanlarının, özgürlük ve dönüş mücadelesinin temeli olacağı vurgulandı. İsrail’in Filistinlilerin kararlılık ve azmine etki edemeyeceği ifade edilerek, işgal sona erene kadar her bir şehidin düşmesiyle direniş ateşinin daha da güçleneceği belirtildi.

İSRAİL FÜZESİYLE NAMAZDA ŞEHİT OLDULAR

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Hamas, Berdevil’in eşiyle birlikte namaz kılarken İsrail füzesinin çadırlarına isabet ettiğini duyurdu. İsrailli yetkililer henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlayan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başladı.