Gazze’de Son 24 Saatte 60 Kişi Öldü

GAZZE’DE SON 24 SAATTE 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kayıpları artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 60 kişinin hayatını kaybettiği ve 162 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırılarda ölenlerin cenazelerinin bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı ifade edildi.

18 MART’TAN BU YANA 1309 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan itibaren başlattığı saldırılarda 1309 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Aynı dönemde 3 bin 184 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

7 EKİM 2023’TEN BERİ 50 BİN 669 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 50 bin 669’a, yaralı sayısı ise 115 bin 225’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, bu rakamların artabileceği uyarısında bulundu.

ULAŞILAMAYAN CENAZELER VE İSRAİL ENGELLERİ

Açıklamada, enkaz altında ve ulaşılamayan çok sayıda cenazenin olduğu vurgulandı. İsrail’in ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere erişimini engellediği belirtilerek, “Yaralıların ve cenazelerin kurtarılmasına izin verilmiyor” denildi.