Gazze’deki Can Kaybı 54 Bin 981

İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı askeri operasyonlar, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor ve bölgedeki insani kayıplar her geçen gün artış gösteriyor.

SALDIRILARIN ETKİLERİ

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu en son verilere göre, son 24 saat içerisinde İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 54 kişi yaşamını yitirirken, 305 kişi yaralanıyor. Bu gelişmelerle birlikte, savaşın başlangıcından bu yana ölenlerin toplam sayısı 54 bin 981’e, yaralı sayısı ise 126 bin 920’ye yükseliyor. Bakanlık, 18 Mart 2025’te İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırmasından bu yana 4 bin 701 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 14 bin 879 kişinin yaralandığını belirtiyor. Sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu Gazze’de, sağlık hizmetlerine erişim oldukça kısıtlı kalırken, insani yardım faaliyetleri de ciddi engellerle karşılaşıyor.

Ayrıca, sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarını da hedef aldığını ifade ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu sabah hastanelere 36 kişinin cansız bedeninin ulaştırıldığı, 208’den fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor. Böylece yardım dağıtım bölgelerinde yaşamını yitiren sivillerin sayısı 163’e, yaralananların sayısı ise bin 495’e çıkmış durumda. Uluslararası kamuoyunun yaptığı çağrılara rağmen bölgede sivil hedeflere yönelik saldırıların devam etmesi, Gazze’deki insani krizi daha da derinleştiriyor.