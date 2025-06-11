Gazze’deki Can Kaybı 54 BİN 981

SALDIRILARIN ETKİLERİ ARTMAKTA

İsrail, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’nde başlattığı askeri operasyonlarını sürdürüyor. Bu süreç içinde bölgedeki insani kayıplar gün geçtikçe artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği güncel verilere göre, son 24 saat içinde İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda 54 kişinin yaşamını yitirdiği, 305 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI TIRMANIYOR

Savaşın başlamasından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 54 bin 981’e, yaralıların sayısı ise 126 bin 920’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 18 Mart 2025’te tek taraflı olarak ateşkesi sona erdirmesinin ardından 4 bin 701 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 14 bin 879 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gazze’de sivil altyapının önemli ölçüde hasar gördüğü durum, sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi kısıtlamalara yol açıyor. Bu koşullar altında yardım çalışmalarının da önemli ölçüde aksadığı görülüyor.

YARDIMDAKİ SIKINTILAR

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarını hedef aldığını da duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, hastanelere bu sabah 36 kişinin cansız bedeni ulaştı ve 208’den fazla kişi yaralandı. Yardım noktalarında hayatını kaybeden sivil sayısı 163’e, yaralı sayısı ise bin 495’e ulaştı. Uluslararası camianın çağrılarına rağmen, bölgede sivillere yönelik saldırıların devam etmesi, Gazze’deki insani krizi daha da derinleştiriyor.