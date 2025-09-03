Gazze’deki Ölü Sayısı 64 Bine Ulaştı

GİDEN FELAKETİN ACI SONU

Gazze’de süregelen insani krizin derinleşmesi dikkat çekiyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in devam eden saldırılarıyla ilgili son durum hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırılarda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair son veriler paylaşıldı.

ÖLÜ SAYISI DAHA DA ARTIYOR

Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere gelenlerle birlikte toplam ölü sayısının 64 bine yaklaştığı bildirildi. Yalnızca 24 saat içinde 113 ölü ve 304 yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 746, yaralı sayısı ise 161 bin 245’e ulaşmış durumda.

Ateşkesin Çöküşü ve Yaşanan Kayıplar

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesi bozdurmasından sonra 18 Mart’tan itibaren düzenlenen saldırılarda 11 bin 615 Filistinli yaşamını yitirdi, 49 bin 204 kişi yaralandı. Son 24 saat içerisinde, insani yardıma muhtaç kişilerin hedef alındığı saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, 141 kişi yaralandı. Ayrıca, Filistinlilerin sistematik saldırılara uğradığı sözde yardım dağıtım noktalarında, 27 Mayıs’tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 339, yaralananların sayısı ise 17 bin 70’e ulaşmış durumda.

YARDIM KISITLAMALARI VE ACILAR

Gazze Şeridi’nde hâlâ birçok ölü olduğu ve enkaz altında bekleyenlerin bulunduğu ifade ediliyor. İsrail’in sınır kapılarını kapalı tutması ve yardım girişlerini kısıtlaması, bölgeyi ciddi bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Son 24 saat içinde açlıktan yaşamını yitiren 6 Filistinlinin olduğu, 7 Ekim tarihinden itibaren açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 131’i çocuk olmak üzere 367’ye ulaştığı vurgulandı.