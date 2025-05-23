“Gazze’deki Saldırılar Sağlık Sistemini Çöktürüyor.”

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI SÜRECEK

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu askeri saldırıların Gazze’deki sağlık sistemini tamamen çöküşe sürüklediğini ifade ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir mesajında “Gazze’deki yoğun askeri saldırılar sağlık sistemini çökmeye itiyor.” ifadelerini kullanan DSÖ, Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin en az yüzde 94’ünün ya hasarlı ya da yok edildiğini belirtiyor.

GAZZE’DEKİ HASTANELERİN DURUMU

Paylaşıma göre, Gazze’deki 36 hastaneden yalnızca 19’u kısmen işlevini sürdürebiliyor. “Hastaneler asla hedef alınmamalı” mesajı veren DSÖ, saldırılar ve artan düşmanlıklar nedeniyle son bir hafta içinde 4 büyük hastanenin kapandığını da bildirdi. Gazze’nin kuzey kesimi, sağlık hizmetlerinden neredeyse tamamen mahrum kalırken, güneydeki birkaç hastane ise aşırı yoğunluk nedeniyle kapatma riski ile karşı karşıya bulunuyor.