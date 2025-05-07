Gazze Şeridi Kıtlık Bölgesi İlan Edildi

KİTLIK DURUMU RESMEN AÇIKLANDI

Gazze’de süregelen İsrail saldırıları, her gün binlerce sivilin yaşamını kaybetmesine neden oluyor. İsrail’in gerçekleştirdiği bu soykırım sırasında, dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerle bu katliamın sona ermesi için çağrılar yükseliyor. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in yaklaşık 20 aydır uyguladığı abluka ve saldırılar sonucunda Gazze Şeridi’ni ‘kıtlık bölgesi’ ilan ettiklerini açıkladı. Ramallah’taki Bakanlar Kurulu kriz yönetim merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında Mustafa, “Gazze’yi kıtlık bölgesi ilan ediyoruz. Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkeleri, uluslararası insancıl hukuk gereğince yükümlülükleri doğrultusunda acilen harekete geçmeye, bu felaketi ve açlığı tanımaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, açlığı bir savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarını uygulamasını isteyen Mustafa, BM sisteminin tüm mekanizmalarını derhal devreye alarak Gazze’yi resmen “kıtlık bölgesi” olarak ele almasını talep etti. Filistin Başbakanı ayrıca, “Halkımıza yönelik saldırılarla ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız.” dedi.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart’ta Gazze’ye insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede büyük bir insani felakete yol açıyor; özellikle açlıktan çocuk ölümleri yaşanıyor. Ayrıca, bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapatılması, Gazze’deki Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle halkın yüzde 91’inin “gıda krizi” yaşadığını, yüzde 65’inin temiz içme suyuna ulaşamadığını ve çocuklar ile emziren annelerin yüzde 92’sinin ciddi beslenme yetersizliği yaşadığını belirtti. Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısının, çoğu çocuk ve bebek olmak üzere, 57’ye ulaştığı bildirildi.