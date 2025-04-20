Gazze Sınırında Protestolar Sürüyor

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bilgilere göre, Gazze Şeridi sınırındaki Nir Oz bölgesinde toplanan İsrailli esir aileleri, hükümetten esir takası konusunda acilen bir anlaşma sağlanmasını talep etti. Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Hamas ile bir anlaşmaya yanaşmadığına dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.

NETANYAHU, ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Protesto eden aileler, hükümetin esirlerin yaşamını siyasete alet ettiğini vurguladı. Rehin tutulan Nimrod Cohen’in annesi Vicky Cohen, hükümetin kayıtsız tutumunu şu sözlerle eleştirdi: “Mimouna Bayramı eğlenceleriyle meşguller. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir yönetim anlayışı? Çocuklarımız hâlâ orada esir. Onların yaşamı neden ikinci planda?” Nimrod’un babası Yehuda Cohen ise Netanyahu’ya daha sert sözlerle yüklendi: “Sadece siyasi koltuğunu korumak için savaşı uzatıyorsun. Oğlumun kanı üzerinden iktidarını sürdüremezsin! Bu bir çağrıdır: Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, lütfen bu tehlikeli adamı durdurun. Başsavcıya sesleniyorum: Netanyahu hapse atılmalı.” Yehuda Cohen, Netanyahu’nun anlaşma önündeki en büyük engel olduğu iddiasında bulundu ve tüm İsrail halkına seslendi: “Bu ülkenin Başbakanlık koltuğunda artık yeri yok. Tüm İsrail halkına çağrım var: Sokaklara çıkın, Netanyahu’nun görevden alınmasını, yargılanmasını ve tutuklanmasını talep edin!”

ARTIK YETİYOR

Bir başka esir, Tamir Nimrodi’nin babası Alon Nimrodi ise Netanyahu’nun sürekli olarak kamuoyuna seslenişlerinden duyduğu rahatsızlığı ifade etti: “Her defasında televizyona çıkıp ‘Konuşmamı dinleyin’ demesinden artık usandık. Gerçek adım atılmasını bekliyoruz. Konuşmalar değil, çözümler lazım.” Nimrodi, Netanyahu’nun esir aileleri arasında ayrımcılık yaptığını ve sadece kendi siyasi görüşlerini benimseyen ailelerle görüştüğünü öne sürdü.

NETANYAHU: ANLAŞMAYA HAYIR

Başbakan Binyamin Netanyahu ise yakın zaman önce yaptığı bir video açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların ve askeri işgalin sona ermesini öngören herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Hamas’ın bu yöndeki taleplerini reddeden Netanyahu, bu tür bir anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gündeme gelen “Gazzelilerin başka ülkelere gönderilmesi” planını engelleyeceğini savundu. Netanyahu’nun “gönüllü göç” olarak adlandırdığı, Filistinlilerin Gazze’den sürülmesini hedef alması, uluslararası kamuoyunda ve kendi vatandaşları arasında geniş bir tartışma yaratmış durumda.