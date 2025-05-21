“Gazze’ye İnsani Yardım İzin Verin”

BİLGİ YENİLEME ÇAĞRISI

Papa 14. Leo, bölgeye acil insani yardım ulaşması için tüm engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yaparak uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti. Yapılan konuşmada, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar gibi korunması gereken savunmasız grupların önemi dikkat çekildi.

BARIŞ VE DİYALOG ÜZERİNE VURGULAR

Papa 14. Leo’nun açıklamaları, papalık makamını devralmasından sonraki ilk resmi beyanatları arasında yer alıyor. Vatikan’daki gözlemciler, yeni Papa’nın yapmış olduğu barış ve diyalog vurgusunun, geleneksel duruşu koruduğuna işaret ediyor. Konuşmanın yanı sıra, dünya genelindeki diğer çatışma bölgeleri hakkında da değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Çarşamba günleri Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirilen oturumda konuşan Papa 14. Leo, Gazze Şeridi’ndeki kötüleşen durumu “giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor” sözleriyle ifade etti.

Gazze’de meydana gelen trajedilere dikkat çeken Papa, “Çocukların, yaşlıların ve hasta insanların ödediği bu yürek parçalayıcı bedelin sona ermesi için insani yardımların onurlu bir şekilde girişine izin verilmesi ve düşmanlıklara son verilmesi çağrımı bir kez daha yürekten yineliyorum” dedi. Ayrıca inananlardan her gün barış için dua etmelerini, yürekleri silahsızlandırmaları gerektiğini de söyledi.