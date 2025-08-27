“Gazze’ye Prezervatif Gönderilmeli” Açıklamasıyla Gözaltı

GEÇEN YILKİ OLAYLARLA BAĞLANTISI

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Abdülkadir İpek, bu sefer sosyal medya paylaşımı nedeniyle yine gözaltına alındı.

SKANDAL PAYLAŞIM ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

“Kadir İpek” ismiyle bilinen X hesabında, “Gazze’ye gıda yardımı ile birlikte prezervatif de gönderilmeli” şeklinde bir paylaşım yapan İpek hakkında işlem başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alınan İpek, geceyi emniyetin nezaretinde geçirdi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Abdülkadir İpek, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan İpek, gözaltına alınma sebebini “Gazze ile ilgili paylaşımımdan dolayı gözaltına alındım. Herhangi bir kötü niyetim olmayan tweetti. Gazze’de çocukların katliamın içinde doğması beni üzen bir şeydi. Bununla ilgili öneride bulundum ama birçok kişi tarafından kötü niyetli olarak algılandı” sözleriyle dile getirdi.