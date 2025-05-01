Dünya

Gazzede Can Kaybı 52 Bin 418

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GAZZE’DE SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Gazze’de yaşayanlar, kıtlık ve susuzlukla boğuşarak, yıkılan binaların arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Yaşanan felaketin boyutları her geçen gün artarken, halkın durumu da giderek zorlaşıyor.

SON DURUM AÇIKLANDI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, devam eden saldırılara dair son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Son 24 saat içinde hastanelere 18 kişinin cesedi ve 77 yaralı geldiği bildirildi.

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 326 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 50 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ise Gazze’de ölenlerin sayısının 52 bin 418’e, yaralıların sayısının ise 118 bin 91’e ulaştığı açıklandı. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde hala enkaz altında birçok insanın bulunduğu ifade ediliyor.

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