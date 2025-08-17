Gazzeli Hasta, 24 Saat İçinde Hayatını Kaybetti

ABLAKA VE SALDIRILAR GAZZELİLERİ ETKİLİYOR

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırıların yarattığı kıtlık, Gazzelileri yaşamdan koparmaya devam ediyor. İtalya’nın insani yardım operasyonu çerçevesinde Pisa kentine tahliye edilen 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına iniş yaptı ve hastaneye sevk edildi. Hastane yetkilileri, şiddetli yetersiz beslenme problemi yüzünden sağlık durumunun kritik seviyede olduğunu belirttiği Zuhri’nin tedavi sürecinde solunum sıkıntısı yaşadığını, kısa bir süre sonra kalbinin durduğunu kaydetti. Yetkililer, Zuhri’nin İtalya’ya getirilmesinin ardından henüz 24 saat geçmeden hayatını kaybettiğini duyurdu.

İNSANİ FELAKET VE YETERSİZ BESLENME

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişlerini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın hızla yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamaz hale geldiği bir insani felaketi yaşıyor. Özellikle çocuklar dahil olmak üzere, Gazze Şeridi’nde açlık kaynaklı ölümlerin sayısında artış gözlemleniyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu birer silah olarak” kullandığını ifade ediyor. Gazze’deki açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 108 çocuk da dahil olmak üzere toplam 251’e ulaşıyor.