Gazzeli Hasta, İtalya’da Hayatını Kaybetti

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI

İtalyan ANSA ajansının duyurduğu bilgilere göre, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar, Gazze’deki yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. İtalya’nın insani yardım misyonu çerçevesinde Pisa kentine tahliye edilen 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına ulaştı ve hemen hastaneye sevk edildi. Hastane yetkilileri, şiddetli yetersiz beslenme sonucu sağlık durumu kötüleşen Zuhri’nin tedavi sürecinde solunum problemleri yaşadığını ve kısa bir süre içerisinde kalbinin durduğunu ifade etti. Yetkililer, Zuhri’nin İtalya’ya getirilmesinin üzerinden sadece 24 saat geçmeden hayatını kaybettiğini açıkladı.

AÇLIK VE SU YETERSİZLİĞİ

İsrail’in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın hızla arttığı, su, ilaç, tıbbi malzemeler ve hijyen ürünlerinin bulunamadığı bir insani kriz yaşıyor. Özellikle çocuklar, açlık nedeniyle yaşamlarını kaybetmekte. Yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını vurguluyor. Gazze’deki ablukaların ve sınır kapılarının kapatılmasının ardından, yardım girişlerinin kısıtlanması, bu bölgedeki kıtlığı derinleştiriyor. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının, 108’i çocuk olmak üzere toplam 251’e ulaştığı bildirilmekte.