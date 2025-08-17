Gazzeli Kadın, İtalya’da Hayatını Kaybetti

İNSANİ FELAKETİN DERİNLEŞMESİ

İtalyan haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar sonucunda ortaya çıkan kıtlık, Gazzelilerin yaşamlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. İtalya’nın insani yardım projesi çerçevesinde Pisa kentine getirilen 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına ulaştı ve hemen hastaneye sevk edildi. Hastane yetkilileri, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle kritik bir sağlık durumu bulunan Zuhri’nin tedavi sırasında solunum sıkıntısı çektiğini ve kısa bir süre içinde kalbinin durduğunu bildirdi. Yetkililer, İtalya’ya ulaşmasının üstünden daha 24 saat geçmeden Zuhri’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar ve insani yardım girişimlerini kısıtlayan sıkı ablukası altında bulunan Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı ve su, ilaç, tıbbi malzemelerle hijyen ürünlerinin yokluğunu çektiği bir insani kriz yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi’nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını ifade ediyor. İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve yardım girişlerini kısıtlaması sonucu Gazze’deki açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 108’i çocuk olmak üzere toplamda 251’e ulaştı.