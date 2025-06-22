“Gbu-57 Nükleer Sığınakları Nasıl Deliyor?”

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA ABD’NİN MÜDAHALESİ

İsrail-İran çatışması 10. gününde devam ederken, ABD de İran’daki Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerine gerçekleştirilen hava saldırılarıyla savaşa resmen dahil oldu. Öyle ki, özellikle İran’ın “nükleer kalbi” olarak tanımlanan Fordo nükleer tesisini hedef alan Amerikan bombaları büyük dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SIKANAK DELEN BOMBASI

ABD’nin envanterinde bulunan GBU-57 isimli bomba, dünyanın en güçlü sığınak delen bombası olarak öne çıkıyor. Bu hassas güdümlü bomba, binlerce kilogramlık ağırlığıyla derin noktalara sızabilme kapasitesine sahip. The Wall Street Journal’a göre, ABD, bu en büyük sığınak delici bombaları ilk kez savaş zamanında kullanmış oldu. Peki bu bombalar, İran’ın nükleer sığınaklarını nasıl hedef alıyor? GBU-57, Massive Ordnance Penetrator yani MOP olarak biliniyor ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ordusunun envanterinde mevcut.

İSRAİL’İN ABD’Yİ SAVAŞA SÜRÜKLEME PLANLARI

İsrail, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını planlarken, bu bombanın sadece ABD’de bulunması sebebiyle Washington’u savaşın içine çekmeye çalıştığı ifade ediliyor. Zira, Fordo nükleer tesisinin yalnızca sığınak delici bombalarla etkili bir şekilde hedef alınabileceği kaydediliyor.

DERİNLİĞE NÜFUZ EDİP HANGİ GÜÇTE?

Fordo nükleer tesisi, uranyum zenginleştirme işlemleri için tasarlanmış olup, konvansiyonel hava saldırılarına dayanacak şekilde, yerin yaklaşık 80-90 metre altında bir dağın yamacında bulunuyor. GBU-57 tipi sığınak delici bombaların yerin 61 metre altına kadar nükleer tesislere nüfuz edebildiği biliniyor. Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki bu bombalar, toplamda 13 bin 600 kilogram ağırlığındadır ve bunun içinde 2 bin 700 kilogramlık savaş başlığı da yer alıyor. GBU-57’ler, ABD’ye ait B-2 Spirit adıyla bilinen hayalet bombardıman uçakları tarafından taşınabiliyor. B-2’ler, sığınak delici bombalardan aynı anda en fazla iki adet taşıma kapasitesine sahiptir.