Gece Kulübü Yangınında 50 Kişi Öldü

YANGIN DİREK OLARAK KONSER SIRASINDA ÇIKTI

Kuzey Makedonya’nın Kocani kasabasında dün gece geç saatlerde bir gece kulübünde düzenlenen konserde yangın meydana geldi. Yerel medya kaynaklarının verdiği bilgilere dayanarak, kulüpte yaklaşık 1500 kişi bulunduğu ve bu yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Yetkililer, hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının henüz kesinleşmediğini, çalışmalara devam edildiğini belirtiyor.

YANGIN HIZLA YAYILDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın kulübün tavanına ve çatısına hızla yayıldı. Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerde, alevler içinde kalan bir yapı ve gece gökyüzüne doğru yükselen yoğun duman dikkat çekiyor. Yangının sebebi henüz netlik kazanmasa da, konser sırasında kullanılan sahne ekipmanlarının kısa devre yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Alevlerin hızla yayılması ve yoğun duman, kulüpteki birçok kişinin çıkışlara ulaşmasında zorluk yaşamasına yol açtı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Kurtarma çalışmaları sürerken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kuzey Makedonya yetkilileri, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin sürdüğünü duyurdu. Yetkililer, “Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı belirleniyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı” açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, yangının çıkış nedenini belirlemek ve muhtemel ihmalleri araştırmak amacıyla bir soruşturma başlattığını belirtti. Yerel kaynaklar, konser organizatörlerinin ve gece kulübü yönetiminin gözaltına alındığını ifade etti. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirirken, faciayla ilgili ayrıntılı bir raporun hazırlanacağı belirtildi.