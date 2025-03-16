Gece Kulübü Yangınında 50 Ölü Korkusu

Kuzey Makedonya’nın Kocani kasabasında dün gece geç saatlerde meydana gelen bir yangın, bir gece kulübünde düzenlenen konser sırasında meydana geldi. Yerel haber kaynaklarına göre, olay anında kulüpte yaklaşık 1500 kişinin bulunduğu ve yangın sonucunda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, yangında ölen ve yaralı sayısının henüz netleşmediğini, durumun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

YANGININ HIZLA YAYILMASI

Görgü tanıkları, yangının kulübün tavanına ve çatısına hızla yayıldığını bildirdi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, alevler içerisinde kalan bina ve gece gökyüzüne yükselen yoğun duman dikkat çekiyor. Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmezken, konser sırasında kullanılan sahne ekipmanlarının kısa devre yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Alevlerin çabuk yayılması ve ortaya çıkan yoğun duman, kulüpten çıkmaya çalışan birçok kişinin çıkışlara ulaşmasını zorlaştırdı.

OLAY YERİNDE İTFAİYE VE AMBULANSLAR

Olayın bildirilmesinden sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans yönlendirildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği süreçte, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kuzey Makedonya yetkilileri, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve yaşamını yitirenlerin kimlik tespit işlemlerinin sürdüğünü aktardı. Yetkililer, “Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı belirleniyor. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı” açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, yangının çıkış nedenini belirlemek ve olası hataları araştırmak için bir soruşturma başlattığını duyurdu. Yerel medya, konser organizatörleri ve gece kulübü yönetiminden bazı kişilerin gözaltına alındığını bildirdi. Yetkililer, ölü sayısının artma ihtimalinden endişe duyduklarını ifade ederken, faciayla ilgili detaylı bir raporun hazırlanacağı bilgisini paylaştı.